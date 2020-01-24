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Erdoğan: "Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu...
6 saat önce
Erdoğan: "Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'Hayır' dememiz zaten mümkün değildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "Bütün bunlar olurken 500 yıllık maziye sahip olan Türkiye'yi Libya'ya davet eden bu dostlara bizim 'Hayır' dememiz zaten mümkün değildi."
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