Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Bütün Vatandaşlarımın Sandığa Gitmelerini Çok Önemsiyorum.

Erdoğan: "Bütün Vatandaşlarımın Sandığa Gitmelerini Çok Önemsiyorum.

43 dakika önce

Erdoğan: "Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok önemsiyorum.

Erdoğan:
Erdoğan: "Bütün vatandaşlarımın sandığa gitmelerini çok önemsiyorum. İstikrar için güven için özellikle bağımsızlığımızın güçlendirilmesi için."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA

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