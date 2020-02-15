Erdoğan: "Bütün yakınlarımızı inşallah bu kervana katacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Bütün yakınlarımızı inşallah bu kervana katacağız' - Son Dakika

Erdoğan: "Bütün yakınlarımızı inşallah bu kervana katacağız"

6 saat önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'ne katıldı.

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Erdoğan: Bütün yakınlarımızı inşallah bu kervana katacağız

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 08:36 Kaynak: AA
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