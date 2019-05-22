Erdoğan: "Büyük Hamleler İçin Elverişli Zemine Sahibiz. Özellikle (Eğitim) Müfredata Dair Kapsamlı...
8 saat önce
Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."
Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:37 Kaynak: AA
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