Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Büyük Hamleler İçin Elverişli Zemine Sahibiz. Özellikle (Eğitim) Müfredata Dair Kapsamlı...

Erdoğan: "Büyük Hamleler İçin Elverişli Zemine Sahibiz. Özellikle (Eğitim) Müfredata Dair Kapsamlı...

8 saat önce

Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."

Erdoğan:
Erdoğan: "Büyük hamleler için elverişli zemine sahibiz. Özellikle (eğitim) müfredata dair kapsamlı ve iyi hazırlanmış projeleri devreye alabiliriz."
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 09:37 Kaynak: AA
Erdoğan Büyük, Politika
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