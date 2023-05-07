Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'nde sahneye çıkarak vatandaşlara seslenmeye başladı

AK Parti'nin Büyük İstanbul Mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Mitinge katılım yoğun oldu.

"ASGARİ ÜCRETİ TEKRAR GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden sonra asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında düzenlemeler yapılacağını söyledi. Erdoğan, "Asgari ücret 8 bin 500 liranın üzerine çıktı. Gelişmelere göre bunu tekrar gözden geçireceğiz. Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammı da salı günü açıklayacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Biz İstanbul'u çok seviyoruz. Buradan cumhurbaşkanlığına doğru yürüdük. Şimdi sizinle beraber tekrar yollardayız. 14 Mayıs'ta birilerini emekliye sevk edeceğiz. Dün Maltepe'delermiş. Şimdi resmi rakamı getirdiler bana resmi rakam 1 milyon 700 bin. (Atatürk Havalimanı'ndaki katılım)

"İSTANBUL'U SEVMEZSEK GÖNÜL AŞKTAN NE ANLAR"

İstanbul senin her bir sokağını, mahalleni, tepeni ayrı ayrı selamlıyorum. Şairin dediği gibi İstanbul'u sevmezsek gönül aşktan ne anlar. İstanbul sadece kendi sınırlarından ibaret bir şehir değildir. Ülkemizin 81 ilinden gelip burada hayat kuranlar var. İstanbul Balkanlardan Kafkaslara dört bir taraftan özbeöz kardeşliğimizin şehridir.

"İHA VE SİHA'LARI BUNLARA GÖMDÜRMEYECEĞİZ"

İHA'ları ve SİHA'ları bunlara gömdürmeyeceğiz. Benim milletim 14 Mayıs'ta bunlara gereken cevabı verecek. Ben size inanıyorum. Siz tamam derseniz bu iş bitmiştir. Biz bugüne kadar sadece milletimizle yol yürüdük, bugün de milletimizle yol yürüyoruz.

"İSTANBUL 'EVET' DERSE BU İŞ BİTER"

15 Temmuz'da gece buraya indik. Bay bay Kemal tankların arasından FETÖ'cüler tarafından kaçırılarak Bakırköy belediye başkanının evine gitti, orada kahvesini yudumladı. Ona ihtiyacımız yoktu, on binler buradaydı. 15 Temmuz destanından rahatsızlık duyanlar buradan her geçtiğinde aynı hezimeti yaşıyorlar. Onların bu kabuslarını hiç bitirmeyeceğiz. İstanbul 'evet' derse bu iş biter, İstanbul 'birilerini emekli edeceğiz' derse bu iş biter. Ben size güveniyorum. Eğer siz 'tamam' derseniz bu iş bitmiştir.

"AVRUPA DERGİLERİ BURAYI İZLİYOR"

Avrupa'nın dergileri şimdi burayı izliyor, 'acaba Atatürk havalimanında ne oluyor?' diye soruyor. Buradan cevabı siz vereceksiniz. Öyle bir ses verin ki bu mübarek ülkenin üzerinde karanlık hesaplar yapanların yüzü düşsün. 14 Mayıs'ta bu ülkenin, bu şehrin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? Gittiğimiz her şehirde havalimanından miting meydanına kadar milletimizin sevgisine şahit olduk.

"ÜLKEMİZE KAZANDIRDIĞIMIZ HER HİZMETE TAKOZ KOYUYORLAR"

Ne diyor şair, yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Şimdi ben koşuyorum, inanıyorum ki siz de koşacaksınız. Bizim İBB Başkanlığı'ndan beri bir prensibimiz var, söylediğimiz her şeyi yapıyor yapmayacağımız hiçbir şeyi de söylemiyoruz. Ülkemize kazandırdığımız her hizmete takoz koyuyorlar. Türkiye'nin her kazanımından rahatsızlık duydular, hatta bunu açıkça söylemekten de çekinmediler. Biz sözümüzü hep milletimize söylüyoruz. Eser ve hizmet yarışını da muhalefet ile değil kendi kendimizle yapıyoruz.

"YAPACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR"

Tek tek anlatsak günlerce bitmeyecek eser ve hizmetle ülkemizi büyüttük. Yürümekle bu yol bitmez. Yapacağımız çok şey var. Tabii ki sorunlar da var. Ama önce nereden nereye geldiğimizi görmemiz lazım. Bir yönetici düşünün iş başına geldiği günden beri engel üstüne engel aşmak zorunda kalıyor. Bizi bu şehre hizmetten alıkoymak için neler yaptılar neler. Bu şehri sahip olduğu altyapı ve üstyapı zenginlikleri ile bütünleştirerek gıpta ile bakılan şehir haline getirdik. Haliç'in tüm dip çamurlarını pompa sistemi ile naklettik. Sütlüce'de şimdi kongrelerimizi yapıyoruz. Boğaz'ın suyunu tünel sistemi ile Haliç'e bağladık. Haliç'teki su temizlendi.

"İSTANBUL ÇOK ÇEKTİ YETER"

Bizden sonra da İstanbul'un başındaki adam rezil etti. İstanbul'un başına bir şey geldiğinde de gittiği yer belli ya Bodrum ya yurt dışı. Buna Bay bay Kemal talimat vermiş çık gez diye. Ya Ekrem sen Trabzonlusun İstanbul'a hizmet etmek gerekirken senin oralarda ne işin var. İstanbul çok çekti yeter.

"TÜNELLER AÇMAYA KALKTILAR"

Zulüm 1453 yazdılar duvarlara. Başbakanlık ofisimin karşısına rahmetli anneciğime hakaretler ettiler. Bunlar Dolmabahçe'deki camiye bira şişeleri ile girdiler. Mabedimizi kirlettiler. Tüneller açmaya kalktılar, ama bedelini ödediler.

"ÜLKE BATSIN DİYENLERİN MESAJI AÇIK DEĞİL Mİ?"

Benim milletim ayyaşa sarhoşa meydanı bırakmaz. Zulüm 1453'te başladı yazanların mesajı açık değil mi? Kumpas kasetlerine sarılanların mesajı açık değil mi? 15 Temmuz'da tankların arasından kaçıp gidenlerin mesajı açık değil mi? Ekonomik tetikçilerin tuzaklarına tüketmeyin ülke batsın diyenlerin mesajı açık değil mi?

"AMERİKA'DA KİMLERLE GÖRÜŞTÜN BAY BAY KEMAL?"

Amerika'da kimlerle görüştün bay bay Kemal açıklasana. 21 yılda ülkemize eser ve hizmetleri kazandırdık. Milli geliri 3 kat artırdık. 21 milyona iş ve aş sağladık. 13 buçuk milyon yeni konut yaparak ailelerimizi yeni yuvaya kavuşturduk. Açtığımız okullarla, hastanelerle, tünellerle milletimizin tamamının hayat kalitesini yükselttik.

"DEPREM FELAKETİ İLE SIKINTILARIN ARTTIĞINI BİLİYORUZ"

Ülkemizdeki sıkıntıları da biliyoruz. Deprem felaketi ile sıkıntıların arttığını biliyoruz. Zamanla hal yoluna girdiğini muhakkak göreceğiz. Her sıkıntıyı nasıl çözdüysek bunların da üstesinden biz geleceğiz. Seçim beyannamemizde yüzlerce binlerce başlıkta ifade ettiğimiz projelerin tamamını hayata geçireceğiz.

"YENİ KONUTLARIN İNŞASINA BAŞLADIK"

14 Mayıs'ı milat yapmaya hazır mıyız. Eserlerimizle, her şeyimizle bu yoldayız. Bizde laf yok, icraat var. Emniyetten bilgileri alıyorum. Hala gelmeye çalışan vatandaşlarımız var. Atatürk Havalimanı yetmiyor. Türkiye tarihinde en büyük yıkıma yol açan deprem ile karşı karşıya kaldı. Yıkıntıları kaldırdık, yeni konutların inşasına başladık. Bay Kemal sen İzmir milletvekili olarak İzmir'deki afetlerde ne yaptın? İzmir'de konutları yine biz yaptık.

"DEPREMİN MALİYETİ 100 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE"

Bu depremin ülkemize maliyeti 100 milyar doların üzerinde. Deprem yükünü de omuzladık. Ekonomimizi yıkma tehditleri savuranları da unutmadık. Biz çareyi küresel tefecilerden borç dilenmede değil ülkemizin kendi insanında arıyoruz.

"DÜNYADA HERKES FAİZİ YÜKSELTİRKEN BİZ DÜŞÜRÜYORUZ"

Davos'a gittiğimizde IMF başkanına "siz alacağınızı bizden tahsil ediyor musunuz, ediyorsunuz. O zaman Türkiye'nin siyasetine karışmak size düşmez, Türkiye'yi ben yönetiyorum" dedim. Merkez Bankası döviz rezervi 22.5 milyar dolardı şimdi 115 milyar dolar. Dünyada herkes faizi yükseltirken biz düşürüyoruz. İstiyoruz ki yatırımcı gelsin yatırımını yapsın, bankalar gereken krediyi versin, ihracat yolu ile de Türkiye'nin rakamları patlasın.





"TABANLARININ HASSASİYETİNİ UMURSAMIYORLAR"

Masanın üstünde kimler var altında kimler var hepsi birbirine karışmış. Ne diyorlar, Tayyip Erdoğan gitmeli. Türkiye'de yönetim gitmeli manşetleri atanlar kendini milli görüşçü olarak pazarlayanlarla LGBT'cileri aynı safta buluşturanlardır. Bu LGBT'cileri sandığa gömmeye var mıyız? Bunlar kapalı kapılar ardında görüşüyor. Tabanlarının hassasiyetini umursamıyorlar. Türkiye'nin yönetimine talip olsun diye kurulan masanın nereye vardığına eminim.

"HER HANEDE BİR ÇALIŞAN OLMASINA GAYRET EDECEĞİZ"

Bu ülkede hiçbir gencimiz gelecek kaygısı çekmeyecek. Her bir gencimizin üretimde olabilmesi için gerekeni yapıyoruz. Ulaşımdan, enerjiye verdiğimiz her müjde gençlerimizin geleceğine yakılmış ışıktır. Gençlerimize pek çok konuda maddi destek vereceğiz. Ülkemizde her hanede bir çalışan olmasına gayret edeceğiz. Hiçbir ailenin gelir seviyesinin belli rakamın altına düşmemesini sağlayacağız.

"İŞ KURMAK İSTEYEN GENÇLERE HİBE DESTEĞİ"

Kendi işini kurmak isteyen gencimize istediği alanda hibe desteği vereceğiz. Evlenmek isteyen gençlerimize 150 bin lira faizsiz, 2 yıl ödemesiz kredi vereceğiz. Üniversiteye giden her gencimize bilgisayar ve telefon alma hakkı tanıyacağız. Spor yapan gençlerimizin kendilerini geliştirmesi için attıkları her adımda yanlarında olacağız. Esnek çalışma sistemini yaygınlaştırarak kendilerine zaman ayırabilecekleri ortam oluşturacağız. Gelin gelecek kaygısı olmayan Türkiye Yüzyılı'nı birlikte kuralım. 14 Mayıs'ta gençlerimizin tercihlerini doğrudan yana kullanmaları şart.

"BAY BAY KEMAL SENİN BELEDİYELERİN NE YAPTI?"

İstanbul tamam diyorsa Allahlın izniyle bu iş bitmiştir. Kardeşlerim her vesileyle tekrar tekrar altını çizdiğim gibi biz eserleriyle yatırımlarıyla konuşan bir iktidarız. Son 21 yılda sadece kamu yatırımlarıyla İstanbul'un eline 822 milyon liralık kaynak verdik. Bay Bay Kemal senin belediyelerin ne yaptı. Eğitimde 41 bin adet yeni derslik kazandırdık. 37 üniversite kurduk. Farklı branşlarda 1854 adet spor tesisi yaptık. İhtiyaç sahibi vatandaşlarıma 30 milyar lira kaynak aktardık. Çam Sakura'dan memnun musunuz? Bakın durmuyoruz. Eğitim sağlık...Göreve geldiğimizde sıraların üzerinde tekstil kağıdıyla hazırlanmış kitaplarla okuduk. İstedik ki bizim çocuklarımız böyle okumasın.

"İSTANBUL'U DEPREME DAYANIKLI HALE GETİRECEĞİZ"

Ve Sancaktepe Şehir Hastanemiz ihalesini yaptık. 204 bin konutu sahibine teslim ettik. İlk evimde 50 bin konut ve arsa vereceğiz. Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısını karşılayacağız. Amacımız 5 yılda 1.5 milyon yapıyı İstanbul'da dönüştürmek. Şehrin bina ve insan yoğunluğu çok fazla olan yerleri rahatlatacağız. 3000 bin konut için başlattığımız kampanyaya çok büyük ilgi var. İnşallah bu şekilde İstanbul'u depreme dayanıklı hale getireceğiz.

"İSTANBUL TÜP TÜNELİ'Nİ HAYATA GEÇİRİYORUZ"

En büyük millet bahçemiz burası olacak. Bölünmüş yol mesafemizi 794 km çıkardık. İstanbul-İzmir otoyolunu hizmete sunduk mu. İzmir'e şimdi 3 buçuk saatte gidiliyor. Nereden nereye... Dünyanın en derin batırma tüp tüneli olan Marmaray yaptık mı? Şimdi de büyük İstanbul Tüp tünelini hayata geçiriyoruz. Büyük İstanbul tüneli ile günde 6 milyon vatandaşımızın kullandığı 11 farklı raylı sistemi vatandaşımıza sunacağız. Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürerek Fatih'in emanetine sahip çıktık. İstanbul'u Türkiye Yüzyılına hazırlıyoruz. Türkiye Yüzyılının yükselişinin lokomotifi de yine İstanbul olacak.

"SANDIĞA GİDENE KADAR ÇOK ÇALIŞIYORUZ"

Haftaya Pazar günü sandığa gidene kadar çok çalışıyoruz. Şimdi Kandil'dekilerin dini var mı? Kitabı var mı? Bunların ezanı var mı? İşte Bay Bay Kemal onları arkasına almış ne diyor? Haydi, haydi, haydi…

"VATANIMIZI BÖLDÜRMEYECEĞİZ"

Benim milletim de size haftaya Pazar ne diyecek. Ben size güveniyorum, size inanıyorum, size güveniyorum. Haftaya Pazar sandıkları patlatacağınıza inanıyorum. Biz yerliyiz, biz milliyiz ve biz vatanseveriz. Bunlara da vatanımızı böldürmeyeceğiz."