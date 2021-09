Erdoğan: Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz. Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen 6'ncı Anadolu Medya Ödülleri törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özgür, sorumlu ve milli basının milletin aydınlık yarınlarına ulaşma mücadelesinin en önemli destekçilerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizin dört bir yanında adeta dişini tırnağına takarak çeşitli mecralarda görevlerini yürüten tüm medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Hakikatin, hakkın, hukukun, özgürlüğün velhasıl insana dair her özlemin savunucusu olarak gördüğüm medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum" diye konuştu.

'ANADOLU BASINI HAYATİ ÖNEME SAHİPTİR'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasına verdikleri destek için medya mensuplarına teşekkür eden Erdoğan, "Siyasi hayatımız boyunca hep yakın mesai içinde olduğumuz basınımızla inşallah daha nice yolları birlikte yürüyecek, daha nice güzel haberler paylaşacağız. Anadolu basını, demokrasinin beslenmesi ve sağlıklı işlemesi bakımından hayati öneme sahiptir. Hem halkımızın vaktinde ve doğru bilgilenmesi hem de idarecilerin halkın gündemini sağlıklı takip edebilmesi bakımından medyamız yeri doldurulamayacak bir görev ifa ediyor. Doğru ve hakikatli bir kanaatin beslediği demokrasi kültürü milli iradenin üstünlüğünün korunmasının temel şartıdır" ifadelerini kullandı.'MEDYAMIZIN YÜZ AKLARI MANKURTLAR DEĞİLDİR'Her şeyin küreselleştiği, dijitalleştiği, teknolojik mecralara evrildiği bir dönemde insanı sosyal çevresiyle beraber tutan sahiciliğin son kalesinin basın olacağını vurgulayan Erdoğan, "Bir insanının ölümünü trajedi, bir milyon insanın ölümünü istatistik olarak gören zihniyetin dünyamızı istila etmeye başladığı bir dönemde, her insanı ayrı bir değer kabul eden yaklaşımla farkını ortaya koyabilirsin. Sosyal medya gibi doğrunun yalanla, iftiranın kumpasla, çarpıtmanın kötü niyetle, sinsiliğin çıkarcılıkla karıştığı mecraları zapturapt altına alacak olan da yine sizin gayretinizdir. Gücünü insandan alan, malzemesi de muhatabı da insan olan Anadolu basınımız kendini bu doğrultuda ne kadar geliştirirse, geleceğine o derece güvenle bakabilir. Tüm kalbimle inandığım şu gerçeği bir kez de sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Medyamızın yüz akları, tüm değerleri, tarihi kültürü ile milleti aşağılayan mankurtlar değil bu millete hizmet etmeyi en büyük şeref kabul edenlerdir. Tabii bunları söylerken aslında ülkemizde geçmişi iki asrı bulan basın hayatında aşağı yukarı hep aynı başlıklar altında gündeme getirilen tartışmaları da ifade etmiş oluyoruz. Tartışmanın bir tarafında icraatlarının eleştirilmesinden hoşlanmayan yönetimler, diğer tarafında ise mahşeri vicdan yerine belli çıkar çevrelerinin aparatı olmakla itham edilen basın vardır" diye konuştu.'2023 TÜRKİYE'NİN VE TÜRK MİLLETİNİN YENİDEN ŞAHLANIŞININ SEMBOLÜDÜR'"Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolundaki en önemli durağımız 2023'ün eşiğindeyiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi küresel sistemin yeniden yapılanmasının dışına itmek için kıvrananların son umudu, 2023'te eski Türkiye'yi yeniden hortlatmaktır. İnşallah bu defa da başaramayacaklar. Milletimiz, uzunca bir mücadelenin ardından döktüğü alın teri ve gerektiğinde feda etmekten çekinmediği canı pahasına yakaladığı bu fırsatı kaçırmama azim ve kararlılığına sahiptir. Verdiğimiz büyük ve güçlü Türkiye mücadelesinde hep yanımızda olan Anadolu medyasının desteğini girdiğimiz bu son süreçte daha güçlü şekilde göreceğimize inanıyorum. Unutmayınız bu mesele ne Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesidir ne parti meselesidir ne başka bir kısır hesap meselesidir. 2023 Türkiye'nin ve Türk milletinin yeniden şahlanışının sembolüdür. 2071, özellikle Anadolu'nun ebedi vatanımız olduğu gerçeğini bir kez daha ilanımız olarak ortaya koyduğumuz bir yıl olacaktır. 2053 sahip olduğumuz tarihi mirasımıza sıkı sıkıya sahip çıkmamızın iradesidir. Bu hedeflere ve vizyonlara sahip çıkmak da ülkemizdeki her vatandaşımızın, her kurumumuzun, her kuruluşumuzun en başta gelen sorumluluğudur. Bizim tek yaptığımız da bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye çalışmaktan ibarettir."Erdoğan, dünyanın terör, göç, iklim değişikliği, kıtlık, yeni nesil teknolojiler gibi çok girift meselelerle uğraştığı bir dönemde hiç kimsenin Türkiye'yi iç çekişmelere gömmesine izin veremeyeceklerini belirterek, "Türkiye, geçmişte bu içe dönük kavgaların bedellerini hem maddi hem manevi olarak ziyadesi ile ödedi. Geçtiğimiz 19 yılda 81 vilayetimizin tamamını eğitimden sağlığa, ulaşımdan sanayiye, enerjiden spora, her alanda gerçekten çok iyi bir alt yapıya kavuşturduk. Gençlerimizin heyecanı, kabiliyeti, azmi, gayreti gözlerinden okunuyor. Sahip olduğumuz alt yapı üzerinde ihtiyacımız olan asıl büyük sıçramayı yapabileceğimiz bir döneme girdik" ifadelerini kullandı.'SİYASİ VE SOSYAL ZEMİNDEN TAVİZ VERMEMELİYİZ'Erdoğan, cuma günü Mersin 'de gençlerle bir arada olacaklarını belirterek, "Milletimiz için hiçbir hayalleri, ülkemiz için hiçbir projeleri, devletimiz için hiçbir programları olmayanların kendi ideolojik saplantıları ve kişisel hırsları uğruna bu güzel tabloyu tersine çevirmesine rıza gösteremeyiz. Hep birlikte kazanımlarımıza sahip çıkacağımız, potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendireceğimiz, siyasi ve sosyal zeminden taviz vermemeliyiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak tüm dikkatimizi ve gücümüzü geleceğimizin inşasına yöneltmeliyiz. İnşallah cuma günü nükleer santralimizi yerinde gidip ziyaret edeceğiz. Geldiği safhayı göreceğiz ve 2023'e inşallah nükleer santralin ülkemize kazandırıldığını da göreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, medya mensuplarına ve medya kuruluşlarına bu tarihi süreçte çok önemli görevler düştüğünü belirterek, "Milletimize hakikatleri göstererek Türkiye'nin bu hayati sınamadan başarıyla çıkmasına katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Bu duygularla bir kez daha Anadolu Medya Ödülleri'ni tevdi edeceğimiz kurumlarımızı ve arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.