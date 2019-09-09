Son Dakika Haberleri: Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti
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Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.

Erdoğan, büyükşehir belediye başkanlarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etti.


Erdoğan'ın parti ayrımı yapmadan büyükşehir belediye başkanlarına yaptığı davete ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ""Başkanlarımız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine katılacak." açıklaması yaptı.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:00 
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