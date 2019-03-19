Erdoğan: "Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarımıza Açıkça Söylüyorum, 2 Yıla Kadar Üsküdar'daki...
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- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da düzenlenen mitingde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:26 Kaynak: AA
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