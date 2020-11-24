Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Çad, Güncel, Son Dakika - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. - Son Dakika

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