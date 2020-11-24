Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. - Son Dakika

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

24.11.2020 22:27
Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti., System.String[]

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.

Çad, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Dağlık Karabağ'ı görüştü Başakşehir, Manchester United deplasmanında! Temsilcimizin ilk 11'i belli oldu Sağlık Bakanı Koca: İlerleyen süreçte koronavirüs aşısı eczanelerden de alınabilecek Ibrahimovic, yüzünü kullandığı için video oyunu firmasına ateş püskürdü: Size kim izin verdi! "Bir daha Haber Global'e gelmeyeceğim" diyen Muharrem İnce sözünü unuttu Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki görevinden istifa etti Son Dakika: Eski AK Parti Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edildi Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var
BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir BioNTech ile Pfizer'in ürettiği koronavirüs aşısı 10 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlanabilir         
22:16
G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti         
21:55
Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı Skandal görüntüler! Hafter güçlerinin tatbikatında Türk bayrağı hedef olarak kullanıldı         
21:37
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal: Toplumun yüzde 60'ı aşılandığında salgın duracak         
21:10
Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız Muharrem İnce: CHP'yi düzeltemezsek partiyi kuracağız         
20:53
Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz Son Dakika! Çavuşoğlu'ndan, Türk gemisine yapılan hukuk dışı aramayla ilgili misilleme mesajı: Cevabımızı sahada da vereceğiz         
20:27
Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 161 kişi vefat etti, 7381 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu Yüzbinlerce kişi izledi! Düğünde geline yanlışlıkla tekme atan damat TikTok'da viral oldu         
19:19
Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı         
18:12
İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek İmamoğlu'ndan Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt: Benim yapmak istediğim, vatandaşı doğru bilgilendirmek         
18:03
Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti Böyle vahşet görülmedi! Annesi doğum yaparken 6 yaşındaki çocuğunun başını kesti         
17:33
ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu         
16:10
Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var Arınç'ın istifa metninde dikkat çeken ifadeler var: Yargı, ekonomi ve başka alanlarda reformlara ihtiyaç var         
16:03
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'dan akılalmaz sözler: Kudurun         
14:11
Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılan tespih otomobil fiyatına satıldı         
13:54
Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti Kurtlar Vadisi'nin Orhan'ı Devrim Parscan hayatını kaybetti         
13:49
Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı Daireleri gezme bahanesiyle inşaata giren kadın, intihara kalkıştı         
12:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 22:30:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei