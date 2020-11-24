Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti. - Son Dakika

Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.
24.11.2020 22:27
Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.
Erdoğan, Çad ile iş birliğini her alanda derinleştirmeyi arzu ettiklerini, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiklerini belirtti.
Çad, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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