Üye Girişi
Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz (1) - Son Dakika

Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz (1)

05.02.2022 14:35
Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz (1)

Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak - Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.

"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı."Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık" şeklinde konuştu.


YORUMLAR
500

Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Teoman Duralı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz (1) - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:28 Enes Ünal fırtına gibi esti! Karşılaşmayı Kuntz da izledi
14:08 Karısını darp ettiği tespit edilen Başbakan Pinto görevden alındı
14:07 Oğlunu okula bırakırken giydiği kıyafet olay oldu! Veliler tepki gösterdi
13:49 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'da vatandaşlar zor durumda! Kentteki vahim durum işte böyle görüntülendi
13:47 Kıvanç Tatlıtuğ'un mutfak halleri sosyal medyayı salladı! Hamile eşi Başak Dizer'den yorum gecikmedi
13:45 Tepki toplayan Sümela Manastırı'ndaki danslı tanıtım klibi hakkında TİSAD Başkanı Murat Çavga: Diskovari eğlencenin neye faydası olacak?
13:18 Fenerbahçe'nin borcu 5 milyar 955 milyon TL olarak açıklandı
13:17 Hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadında tecavüz bulgusuna rastlandı
13:03 TOKİ'den bir indirim kampanyası daha geliyor
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 14:42:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan: Çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz (1) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement