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ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

05.02.2022 15:29

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ? Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak ? Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine canlı bağlantı ile katıldı.

İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nden Zonguldak'taki kalabalığa seslenen Erdoğan, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek için planladığımız ziyareti hava şartları sebebiyle bugüne ertelemiştik. Bugün de soğuk algınlığı sebebiyle gelemedik. Kısmet değilmiş" dedi.

"Canlı bağlantıyla da olsa açılışımızı gerçekleştirmek istedik" diyen Erdoğan, "Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

"Gelişmelere göre enflasyon farkı olmak üzere, tüm çalışanlarımızın kazanç seviyelerini korumaya devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gaz, akaryakıt ve elektrik fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ
ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü, Teoman Duralı, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika


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SON DAKİKA: ERDOĞAN ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika
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