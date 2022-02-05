ERDOĞAN: ÇALIŞANLARIMIZIN KAZANÇ SEVİYELERİNİ KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, "Sizinle Zonguldak'ta yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek, hasret gidermek için iki hafta önce planladığımız ziyareti olumsuz hava şartları sebebiyle bugüne ertelemek mecburiyetinde kalmıştık. Bugün de soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik. Nasip değilmiş. Buna rağmen, Prof. Dr. Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere, şehrimize kazandırdığımız 3 milyar 404 milyon liralık yatırımların resmi açılışını canlı bağlantıyla da olsa gerçekleştirmek istedik" dedi.Cumhuriyetle birlikte il statüsü kazanan Zonguldak'ın çalışmanın, alın terinin, emeğin sembolü olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Madenlerde ve demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filyos Projesi başta olmak üzere, yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm Karadeniz 'in, tüm bölgenin üretim ve lojistik üssü haline dönüşen bu şehrin önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz de Zonguldak'ı bu aydınlık geleceğine uygun altyapılarla, eser ve hizmetlerle donatarak büyük ve güçlü Türkiye 'nin parlayan yıldızı haline getirmenin gayreti içindeyiz. Resmi açılışını yapacağımız yatırımlar da işte bu amaca yöneliktir" şeklinde konuştu.

ZONGULDAK'A YAPILAN YATIRIMLARCumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zonguldak-Kilimli Yolu üzerinde inşa ettiğimiz tünellere, geçtiğimiz aylarda Rahmet-i Rahmana uğurladığımız, ülkemizin fikir ve ilim dünyasının önemli simalarından, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı'nın ismini verdik. Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilim Yolu'nun, Prof. Dr. Teoman Duralı bir ve iki tünellerinin, Karaelmas ve Uzunkum kavşaklarının resmi açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu proje sayesinde, kırk dakika süren Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım beş dakikaya düşecek. Hem yolun yarı yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde, Zonguldak'la Kilimli'yi adeta bütünleştirmiş oluyoruz""Açılışını yapacağımız bir başka önemli ulaştırma yatırımı, Zonguldak-Karadeniz Ereğli Yolu, Değirmenağzı bir ve iki tünelleri, Kozlu Viyadüğü ve Köprüleri, Ereğli Hastane ve Karaelmas Köprülü Kavşaklarıdır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon lira olan bu proje sayesinde artık, Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her iki istikametteki tünel, köprü, kavşak projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak'ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu imkanları en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum"Diğer önemli kalkınma altyapısı olan enerji yatırımlarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehrimizin merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki enerji iletim hatları, trafo merkezleri gibi altyapılar yenilendi, genişletildi. Toplamda 326 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan bu enerji projeleri ile Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı beldelerimize getirilen doğal gaz hatlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TOKİ tarafından Üzülmez ve Terakki Mahallelerimiz ile Çaycuma ve Devrek İlçelerimizde 266 milyonluk yatırımla bin 683 konut, üç cami, altı ticaret merkezi inşaatı tamamlandı. TOKİ projelerinin açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Bunların yanında; çeşitli kurumlarımıza, üniversitemize, belediyelerimize ait çok sayıda yatırımın da resmi açılışlarını buradan yapıyoruz Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların şehrimize, ülkemize, belediyelerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"YENİ VE DAHA BÜYÜK BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ""Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere baktığımızda, yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bir bölümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamını beşe, ona katlayan eserlerle donattık. Artık yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız, her alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz, temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye'yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı başlattık" açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedefimize de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük devrim de öyle kolay ilerlemeyecek, öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın döneminde herkes içine kapanırken bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi, bu fırsatı değerlendirmektir"

"ÇALIŞANLARIMIZI HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA EZDİRMEMEK İÇİN HER KONUDA CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK""Tabii Türkiye'nin büyümesini ve küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler, ellerinden geleni arkalarına koymayacaklardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden ekonomimizi çökertmeye çalıştılar. Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle birlikte etkisiz hale getirdik. Tabii bu arada, hem salgının küresel enerji ve emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda ciddi iyileştirmeler yaptık" açıklamasında bulundu. Gelişmelere göre, enflasyon farkı başta olmak üzere çalışanların kazanç seviyelerini korumaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında tam 165 milyar liralık, yani neredeyse yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak için yılbaşından itibaren, mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara müsaade etmek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili şikayetlerin artması üzerine, en düşük kademe tarifenin miktarını aylık 150 kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır" dedi.

"HEP BİRLİKTE TARİHİ BİR MÜCADELE YÜRÜTÜYORUZ"Gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim için aslolan vatandaşımızın ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Milletimizin her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Tabii ki, nimeti hep birlikte paylaştığımız gibi külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama bu yükün sadece vatandaşımızın; özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih olun. Türkiye'yi son 20 yılda nasıl bir asır ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe, kararlılığa tek sahip olan da yine sadece biziz" açıklamasında bulundu.İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, işte böyle bir dönüm noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun sonu büyük ve güçlü Türkiye'ye çıkıyor. Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh bir millet ve onun müreffeh bireyleri de demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma sözümüz bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu mücadeleyi yürütürken enflasyon başta olmak üzere şu dönemde yaşadığımız her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: "Zonguldak'tan tüm Türkiye'ye söz veriyoruz, milletimizin tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar; vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek, darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel baronların oyunlarını nasıl bozduysak Allah'ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği refah düzeyine gelmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim bu millete sadece siyaseten vefa değil, aynı zamanda can borcumuz var. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tünellerin, köprülerin, kavşakların ve diğer eserlerin şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum"