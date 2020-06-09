Erdoğan: "Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize...
Erdoğan: "Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz.
Erdoğan: "Çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlerimize normalleşme desteği vereceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:39 Kaynak: AA
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