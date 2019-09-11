Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza...
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Erdoğan: "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza...

1 saat önce

Erdoğan: "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz."

Erdoğan:

Erdoğan: "Çalışmadan, çabalamadan, eser vermeden yapılan siyaset, şehirlerimize ve insanlarımıza vakit kaybettirmekten, ülkemizin enerjisini heba etmekten öte bir işe yaramaz."

Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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