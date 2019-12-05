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Erdoğan: "Cambridge Camisi güçlü bir dayanışma ve iş birliğinin ürünüdür" - CAMBRIDGE
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cambridge Camisi'nin açılış törenine iştirak etti. Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:14 Kaynak: AA
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