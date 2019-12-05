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Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde
6 saat önce
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.
Görüntü Dökümü
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-Cami önündeki polisler
-Cami önündeki Türk bayraklı insanları
-Binali yıldırımın görüntüsü
-Erdoğan ve eşinin Cami'ye girmesi
-Detaylar
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