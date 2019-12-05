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Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde

6 saat önce

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde, System.String[]

NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

Görüntü Dökümü

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-Cami önündeki polisler

-Cami önündeki Türk bayraklı insanları

-Binali yıldırımın görüntüsü

-Erdoğan ve eşinin Cami'ye girmesi

-Detaylar


İngiltere, Cambridge, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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