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Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde

7 saat önce

Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenindeİngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış töreninde

İngiltere, (DHA)- NATO 70'inci Yıl Liderler Zirvesi için İngiltere'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge Camisi'nin açılış törenine katılmak üzere camiye geldi.

Erdoğan, cambridge camisi'nin açılış töreninde

Recep Tayyip Erdoğan, Cambridge, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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