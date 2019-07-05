Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15...
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Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15...

1 saat önce

Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır.

Erdoğan:
Erdoğan: "Çanakkale başta olmak üzere yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur, hele 15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır."
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:59 Kaynak: AA
Çanakkale, Güncel
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