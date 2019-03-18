Erdoğan: "Çanakkale'de Neler Yaşandığını Bilmeyen, Verilen Mücadeleyi Anlamayan Hiç Kimseye Bu...
1 saat önce
Erdoğan: "Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz."
Erdoğan: " Çanakkale
'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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