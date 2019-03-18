Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çanakkale'de Neler Yaşandığını Bilmeyen, Verilen Mücadeleyi Anlamayan Hiç Kimseye Bu...

Erdoğan: "Çanakkale'de Neler Yaşandığını Bilmeyen, Verilen Mücadeleyi Anlamayan Hiç Kimseye Bu...

1 saat önce

Erdoğan: "Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz."

Erdoğan:
Erdoğan: " Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Politika
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