Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Çanakkale mücadelesini anlamayana bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz

Erdoğan: Çanakkale mücadelesini anlamayana bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz

23 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz." dedi.

Erdoğan: Çanakkale mücadelesini anlamayana bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:55 

Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İbrahim Kalın İnce Osman Ağıdı'nı Seslendirdi Gazeteci Mustafa Armağan'dan Dikkat Çeken Yazı: Çanakkale Bir Yenilgi Erdoğan, Çanakkale'den Dünyaya Mesaj Verdi: Ayak Bastığınız Yere Gömeriz Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 13:18:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Çanakkale mücadelesini anlamayana bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]