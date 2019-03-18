Erdoğan: Çanakkale mücadelesini anlamayana bu ülkenin havası da suyu da helal olmaz
23 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, " Çanakkale
'de neler yaşandığını bilmeyen, verilen mücadeleyi anlamayan hiç kimseye bu ülkenin havası da suyu da ekmeği de helal olmaz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 12:55
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