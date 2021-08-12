Üye Girişi
Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık - Son Dakika

Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık

12.08.2021 10:19
Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık, System.String[]

Dün akşam katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı, yaşanılan saldırılara ve koronavirüs salgınına rağmen ekonomimizin büyümeye devam ettiğini ifade etti. Erdoğan, "Salgın şartlarına rağmen yıllık ihracatımızın tüm zamanların rekorlarını kırarak 200 milyar dolar eşiğini aşmış olması çok önemli." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam katıldığı CNN Türk - Kanal D canlı yayınında ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"SALGIN DÜNYADAKİ SİYASİ VE EKONOMİK DÖNÜŞÜMÜ OLUMSUZ ETKİLEDİ"

"Ekonomi ile ilgili önümüzdeki günlerde nasıl bir yol haritası olacak?" sorusuna Erdoğan, "Bütün bu süreç içerisinde yani salgın boyunca sürekli destek paketleri açıkladık. Dünyada zaten sürmekte olan siyasi ve ekonomik dönüşümü bu salgın olumsuz olarak etkiledi. Ekonomik daralma bu etkilerden aslında birisi." diye cevapladı.

"İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRARAK 200 MİLYAR EŞİĞİNİ AŞTIK"

Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde olduğu gibi ekonomide de aldığı hızlı tedbirlerle bu süreci kontrollü bir şekilde yürüttüğüne dikkati çeken Erdoğan, "Küresel düzeydeki olumsuzluklara rağmen 2020 yılını yüzde 1,8 büyüme ile kapatarak gerçekten çok önemli bir başarıyı ortaya koyduk. Bu yıl ilk çeyrekte yakaladığımız yüzde 7'lik büyüme yılın tamamını gayet iyi bir seviyede kapatacağımızı habercisidir. İktidarının ilk 18 yıllık döneminde ortalama yüzde 5,1 büyüme oranına ulaşmış bir yönetim olarak bu başarının bizim için tesadüf olmadığı açıktır. Gezi olaylarından beri yaşadığımız her hadisede ekonomimiz hedef alındığı halde hatta 2018'de doğrudan açık ve alçakça bir saldırıya maruz kaldığımız halde biz bu neticeyi ne yaptık? Elde ettik. Salgın şartlarına rağmen yıllık ihracatımızın şu anda tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aşmış olması çok ama çok önemli. Sanayi üretimi tarafında ise herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Turizmde salgın şartlarının el vermesiyle birlikte bir büyük sıçramayı da bu arada hayata geçirdik. Her ne kadar orman yangınları canımızı acıtmış olsa da turizmdeki bu ivmeyi sürdürmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.

"İŞSİZLİKTE TÜRKİYE OLUMLU İSTİKAMETTE İLERLİYOR"

Salgından en çok etkilenen hizmet sektörünün de hızlı bir toparlanma içinde olduğunu aktaran Erdoğan, "Devlet olarak bugüne kadar doğrudan yardımlar, hibeler, destekler, teşvikler, ertelemeler yoluyla her kesimden insanımıza 700 milyar liraya yakın bir kaynak aktardık. Önümüzdeki dönemde de garip gurabasından esnafına, çiftçisinden sanayicisine kadar ihtiyaç sahibi her kesimin yanında yer almayı sürdüreceğiz. Biz şu veya bu yolla karşılıksız gelir elde edebilen bir ülke değiliz. Bizim petrol kuyularımız yok? Şimdi açtık, inşallah bunlar netice verdiği andan itibaren durum çok farklı olacak. Kazandığımız her kuruşu alın terimizle çalışarak, uğraşarak, mücadele ederek kasamıza koyuyoruz. Biz böyle bir ülkeyiz. Milletimiz zenginleştikçe devletimizin de gelirleri çoğalıyor. Dolayısıyla verdiği hizmetler de artıyor. Bu bakımdan hep birlikte çok çalışarak hem kendimizi hem devletimizi güçlendirecek, hedeflerimize adım adım yaklaşacağız. Geçtiğimiz 19 yılda ülkemizi nasıl 3 kat büyütmüş ve zenginleştirmişsek inşallah 2023 hedeflerimize ulaştığımızda yeni ve çok daha büyük bir hamleyi hayata geçirmiş olacağız. Bu arada bakın son işsizlik rakamları geldi. İşsizlik rakamlarında ülkemiz hamdolsun yaklaşık 2-2,5 buçuk puan daha düştü. Bu da neyi gösteriyor? İşsizlikte de Türkiye şu anda olumlu istikamette ilerliyor." dedi.

cumhurbaşkanı, Çankaya Köşkü, Türkiye, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu 10:14 Dövme yaptırmaya gittiği evde dehşeti yaşadı! Çıkan tartışmada tabancayla boğazından vuruldu Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın 09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok 09:42 Selin felaketi yaşattığı Kastamonu'da acı bekleyiş devam ediyor: Torunlarım yok, gelinim yok, oğlum yok
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz 09:07 Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın 08:29 Evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisinden ayrılan Tuan Tunalı: Her zaman özelim olacaksın 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı 08:17 18 yaşındaki gencin ölümü infial yarattı! Altındağ'da sokağa inen kalabalık Suriyelilerin araçlarına ve dükkanlarına saldırdı
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı 23:55 Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi 21:09 Şarkıcı Ece Seçkin, ayna karşısında mor bikinisiyle art arda pozlar verdi

Son Dakika Haberleri
10:23 Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı
10:19 Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık
10:14 Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi
09:59 Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın
09:55 Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık
09:27 Taliban, Afganistan'daki ilerleyişine devam ediyor! Başkent Kabil'e 150 km uzaklıktaki Gazni şehrini ele geçirdi
09:11 Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı
09:07 Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz
08:46 Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!
08:31 Son Dakika: Türkiye ve Güney Kore arasında 2 milyar dolarlık ve 3 yıl sürecek swap anlaşması imzalandı
Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı Yaylada voleybol müsabakası izlenme rekoru kırdı         
10:24
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 4'e çıktı         
09:12
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Erdoğan'dan Erdoğan'dan "Türkiye'nin Afgan göçmen politikası ne?" sorusuna cevap: Herkes bilsin ki Türkiye yolgeçen hanı değildir         
08:19
Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü Kastamonu'daki sel felaketinin bilançosu gün ağarınca anlaşıldı! Dere yatağında bulunan binalar çöktü         
08:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangın bölgesinde kendisini duygulandıran anları anlattı: Bir vatandaşımız, sıfır kilometre traktörü kabul etmedi         
21:40
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti Polis memuru boşanma aşamasındaki eşi, kayınpederi ve kaynanasını öldürüp intihar etti         
19:39
Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı Alanya'daki plaja Afgan bayrağı çekildi iddiasına Valilik'ten cevap: Görüntüler 2018 yılına ait, şahıslardan biri Türk vatandaşı         
17:28
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!         
16:15
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor Daha fazla gizli tutamadılar! Ünlü oyuncu Christina Ricci kuaföründen bebek bekliyor         
15:36
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 10:36:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan canlı yayında açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekorunu kırarak 200 milyar dolar eşiğini aştık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement