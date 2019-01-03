Erdoğan: "Çatışmalardan Zarar Gören Yerlerin İmarı Başta Olmak Üzere Irak'taki Altyapı ve Kalkınma...
33 dakika önce
Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."
Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak
'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:33 Kaynak: AA
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