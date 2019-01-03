Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çatışmalardan Zarar Gören Yerlerin İmarı Başta Olmak Üzere Irak'taki Altyapı ve Kalkınma...

Erdoğan: "Çatışmalardan Zarar Gören Yerlerin İmarı Başta Olmak Üzere Irak'taki Altyapı ve Kalkınma...

33 dakika önce

Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."

Erdoğan:
Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören yerlerin imarı başta olmak üzere Irak'taki altyapı ve kalkınma projelerine katkı sağlamaya hazırız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Irak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'na Aykırı Davranan AK Parti Samsun İl Başkanı Görevden Alındı Fatih Terim; Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la Görüşecek

Tarihi Eserleri Binanın Giriş Katına Saklayan Kaçakçılar, Yakayı Ele Verdi Oyuncu Hande Erçel, Kanser Tedavisi Gören Annesine Kök Hücre Donörü Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:06:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Çatışmalardan Zarar Gören Yerlerin İmarı Başta Olmak Üzere Irak'taki Altyapı ve Kalkınma...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]