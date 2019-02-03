Erdoğan Çay Bahçesinde Vatandaşlarla Sohbet Etti
8 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde Ürdün Kralı Abdullah ile yaptığı kahvaltının ardından Çengelköy sahilindeki tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, çarşı esnafını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Üsküdar
'daki Vahdettin
Köşkü'nde Ürdün Kralı Abdullah
ile yaptığı kahvaltının ardından Çengelköy sahilindeki tarihi Çınaraltı Çay
Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti, çarşı esnafını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
, sabah saatlerinde Ürdün Kralı
2. Abdullah ve eşi Rania el Abdullah ile Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde bir araya gelerek kahvaltı yaptı. Programın ardından günün önemli bir kısmını Vahdettin Köşkü'ndeki çalışma ofisinde geçiren Erdoğan, akşam saatlerinde Çengelköy sahiline inerek Çınaraltı Çay Bahçesi'nde vatandaşlarla sohbet etti. Çay bahçesinde bir süre oturarak vatandaşları dinleyen Erdoğan, daha sonra çarşı içerisindeki esnafı ziyaret ederek alışveriş yaptı. Esnafı dinleyen Erdoğan, alacağı ürünlerin tadına bakmayı da ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'a çarşı turu sırasında vatandaşların ilgisi de yoğun oldu. Cumhurbaşkanı ile konuşmak ve fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar, Erdoğan'ın girdiği çarşının girişine toplanarak sevgi gösterilerinde bulundu. Çarşı girişinde oluşan insan selinden trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için görevliler sık sık vatandaşlara ve trafikteki araçlara uyarılarda bulundu. Kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Kalabalıktaki bir bebeği kucağına alıp seven Erdoğan, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşları da dinledi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
da eşlik etti. Erdoğan daha sonra bir televizyon programına katılmak üzere Çengelköy'ün merkezindeki çarşıdan ayrıldı.
(Caner Evyapan - Zeki İpek/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:06 Kaynak: İHA
Erdoğan Talimatı Verdi, Yeni Dönem İçin Çalışmalar Başladı
Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti
43 Yıldır Köylülerden Aldığı Yoğurdu Satarak Geçimini Sağlıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osman Çakmak'a Taziye Telefonu