Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir" - Son Dakika
Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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18.05.2020 20:16:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan: "(Çay hasadı) Vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yarın gece yola çıkabileceklerdir" - Son Dakika