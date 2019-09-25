Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü
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Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü
ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü.
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