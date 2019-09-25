Son Dakika Haberleri: Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü
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Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü

1 saat önce

Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştüABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü.

Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü

ABD, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrey Babis ile görüştü.

Erdoğan, çekya başbakanı andrey babis ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:38 Kaynak: DHA
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