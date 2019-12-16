Son Dakika › Güncel › Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti - Son Dakika
Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:01 Kaynak: DHA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de alkışlar ve tezahüratlarla karşılandı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'da yaşayan Türklere çağrı: Siyaset, ekonomi ve kültür alanlarında etkinliğinizi arttırmalısınız Ethem Sancak'tan çok konuşulacak açıklama: AK Parti döneminde fakirleşen bir iş adamıyım Çamaşır astığı sırada balkondan düşen genç kız öldü