Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti

6 saat önce

Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul ettiİsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

Erdoğan, Cenevre'de Somali Başbakanı Kayre'yi kabul etti

İsviçre, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere gittiği İsviçre'nin Cenevre kentinde Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre'yi kabul etti.

Erdoğan, cenevre'de somali başbakanı kayre'yi kabul etti

Cenevre, Somali, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:07 Kaynak: DHA
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