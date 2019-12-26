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Erdoğan: "Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten...
6 saat önce
Erdoğan: "Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:44 Kaynak: AA
Erdoğan: "Çeşitli Avrupa ve Arap ülkelerince desteklenen darbeci generale karşı mücadele yürüten Trablus yönetimine her türlü desteği vereceğiz."
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