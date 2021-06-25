Erdoğan, çevirmenliğini yapan Kavakçı'nın kızıyla ilgili konuştu: Trump da Biden da Fatma'yı övdü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salgın nedeniyle ara verilen milletvekilleriyle istişare toplantısının ilkini dün parti genel merkezinde gerçekleştirdi, yaklaşık 60 milletvekili ve parti yöneticisiyle kahvaltılı toplantıda buluştu.

Yeni anayasa konusunda kısa değerlendirmede bulunan Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşmesinde Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın çevirmen olarak görevlendirilmesine yönelik eleştirilere de ilk kez yanıt verdi.

TRUMP İLE OLAN GÖRÜŞMEDE DE YER ALMIŞ

Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile NATO Zirvesi'nde ilk kez yüz yüze yaptığı görüşmede çevirmen olarak Kualalumpur Büyükelçisi ve eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı'nın kızı Fatma Abushanab'ın tercüman olarak görevlendirilmesine yönelik muhalefetin eleştirileri olmuştu. Erdoğan, Abusahanab'ı çok iyi İngilizce bilmesi nedeniyle tercih ettiğini belirtirken, eski ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde de aynı ismin görev aldığını, bir anısını da anlatarak şöyle açıkladı:

"TRUMP DA BIDEN DA FATMA KIZIMIZDAN ÖVGÜYLE SÖZ ETTİ"

"Fatma kızımız, Trump döneminde de benim tercümanım olarak bir toplantıya katılmıştı. O zaman Trump bana, Fatma kızımızın İngilizceye çok hakim olduğunu söyledi ve nerede öğrendiğini sordu. Ben de 'Teksas'ta' deyince sayın Trump, 'Ben de Teksaslıyım. Teksas aksanını herkes bilmez. Her liderin dile hakimiyeti olan güvenilir bir tercümanı olması gerek' dedi.

Aynısını Biden da söyledi. Yani Sayın Trump da Biden da, Fatma kızımızın İngilizcesinden övgüyle söz ederken, tebrik ederken bizimkiler burada başörtülü vesaire diye eleştirdiler."

"GÖRÜŞMELER, TUTUNAK İLE KAYIT ALTINDA"

Erdoğan, resmi görüşmenin kayıtlara girmediği eleştirilerinin de haksız olduğunu belirterek, bütün görüşmelerin tutanakla kayıt altına alındığını ifade etti.

MİLLETVEKİLLERİNE KİTAP HEDİYE ETTİ

Toplantıda milletvekillerine, Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın kaleme aldığı ve 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini anlatan "Asırlık Gece" kitabı hediye edildi. Erdoğan önümüzdeki günlerde görüşmelerini diğer milletvekili gruplarıyla sürdürecek.