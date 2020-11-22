Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
22.11.2020 16:51
Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.
Erdoğan: "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir."
Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Çevre kirliliği ve iklim değişikliği ile mücadele edilirken yeni haksızlıkların, yeni çifte standartların oluşmasına müsaade edilmemelidir.' - Son Dakika
Son Dakika Gözü dönen adam, çay ocağında pitbull nedeniyle tartıştığı şahsa kurşun yağdırdı Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş Alexander Sörloth'un performansı, Almanya'da tartışma konusu oldu Son Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz Pedofilin kaçırdığı 7 yaşındaki çocuk, 3 bin kişinin katıldığı operasyonla kurtarıldı 3 kez ortadan kaybolan liseli kız uyuşturucu bağımlısının evinde bulundu! Anne yaşananlara isyan etti Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar