Erdoğan: Çevrenin korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum - Son Dakika
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Erdoğan: Çevrenin korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum

05.06.2022 14:39
Erdoğan: Çevrenin korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için mesaj yayımladı. İnsanlığa verilmiş en büyük nimetler arasında yer alan tabiatın korunmasına yönelik her adımın insanlığın geleceği açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Sanayileşmenin yaygınlaşması, teknolojinin ilerlemesi ve insan kaynaklı sebepler doğa ve çevre üzerinde ne yazık ki tahribat düzeyinde etkilerde bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki tüketim alışkanlıklarındaki aşırılıklar, çevre ve doğaya karşı duyarsız yaklaşımlar uzun vadede yine en fazla zararı insanoğluna verecektir. Bu nedenle bütün bir insanlık olarak acil şekilde harekete geçerek, sorunu çok yönlü bir yaklaşımla ele almak ve çözümler üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye olarak doğanın tahribatının önüne geçmek, tabiatla ilişkimizi en duyarlı hale getirmek için medeniyetimizin bizlere öğrettiği hassasiyetle adımlarımızı attık ve atmaya devam ediyoruz" diyen Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Her alanda olduğu gibi çevre konusunda da asırlık yatırımları 20 yıla sığdırdık. Bu dönemde doğayı korumaya, çevre kirliliğini önlemeye yönelik etkili birçok düzenlemeyi ve uygulamayı hayata geçirdik. Yeşil kalkınma devrimine uygun yapısal dönüşümlerimizi hem mevzuat değişiklikleri hem de somut projeler bakımından hızlandırdık. Çevre dostu yaklaşımları her zaman destekledik, daha yaşanabilir şehirlerin inşasına öncülük ettik, yenilenebilir enerjiyi önceleyerek enerji çeşitliliğini sağladık, orman varlığını artırmak için Cumhuriyet tarihinin en büyük ağaçlandırma kampanyasını başlattık. '81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefimiz doğrultusunda 450 projenin yapımına başladık ve her şehrimizde vatandaşlarımızı Millet Bahçeleriyle buluşturmayı sürdürüyoruz. 2053 Net Sıfır Emisyon hedefimizi dünyaya ilan ederek doğanın korunması konusundaki samimiyetimizi ortaya koyduk. Gelecek kuşaklara daha yaşanır bir dünya bırakmak için gayret göstermeye devam ediyoruz. Dünya Çevre Günü vesilesiyle vatandaşlarımıza ve tüm insanlığa bir kez daha yaşadığımız dünyanın bize gelecek nesillerin emaneti olduğunu hatırlatıyor, çevrenin ve doğanın korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum."


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ÜMRANİYE'DE DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ ÜMRANİYE'DE DÜNYA ÇEVRE GÜNÜNDE DÜZENLENEN ŞENLİKTE ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajı Açıklaması
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Çevre Günü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan: Çevrenin korunması için herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum - Son Dakika

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