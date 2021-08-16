Erdoğan: Çevreye zarar veren her teknoloji, namlusu insana dönmüş bir silahtır - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, küresel ölçekte iddiaları bulunan bir ülke olarak, güçlü ve istikrarlı ekonomik büyüme hedeflerinden taviz vermediklerini belirterek, "Ancak bunu yaparken başkaları gibi alın terini sömürmeyi, tabiatı tahrip etmeyi de kesinlikle hoş göremeyiz. Ülkemizi kalkındırırken, üretimimizi artırırken bunu çevreye duyarlı bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Çevreye zarar veren her teknoloji, hayatımızı ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın namlusu insana dönmüş bir silahtan başka bir şey değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Sanayi Odası (ASO) 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış törenine katıldı. Erdoğan, Madeni İnşaat İşleri Türk A.Ş. (MİTAŞ) fabrikasında Avrupa ülkelerine enerji nakli yapan hatların bağlantı aparatına kaynak yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet olarak salgın, yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen milletin refahını artırmaya yönelik çabalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini söyledi.