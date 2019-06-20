Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir
Son Dakika Ekonomi Haber

Erdoğan: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasalarımızda küfür ve hakaretin cezası bellidir.

Erdoğan: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasalarımızda küfür ve hakaretin cezası bellidir. (İmamoğlu seçilirse) Hakaret cezası belli bir süreyi aşarsa seçilse bile başkanlığı düşecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:53 
İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: S-400 işi bitti, Temmuz'un ilk 15 gününde teslim edilecek İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesindeki 6,5 milyonluk zararın nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:12:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]