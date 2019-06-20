Erdoğan: Cezası belli bir süreyi aşarsa başkanlığı düşecektir
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasalarımızda küfür ve hakaretin cezası bellidir.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yasalarımızda küfür ve hakaretin cezası bellidir. (İmamoğlu
seçilirse) Hakaret cezası belli bir süreyi aşarsa seçilse bile başkanlığı düşecektir." dedi.
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