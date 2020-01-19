Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

6 saat önce

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü, System.String[]

Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.


Cumhurbaşkanı, Cezayir, Almanya, Berlin, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gerginlik sonrası bir ilk! Erdoğan ve Macron arasındaki samimi anlar objektiflere yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mahir bebeğe altın taktı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz Darbeci Hafter'den bir skandal hamle daha! Libya'nın güneyindeki petrol sahası kapatıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]