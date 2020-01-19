Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü - Son Dakika
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Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü

6 saat önce

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

Almanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü.

Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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