Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü - Son Dakika

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Erdoğan, cezayir cumhurbaşkanı tebbun ile görüştü
6 saat önce
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştüAlmanya, (DHA)- Libya konulu uluslararası konferansa katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 04:35 Kaynak: DHA
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