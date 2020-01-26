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Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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