Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile ikili görüşme gerçekleştirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 03:54 Kaynak: DHA
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