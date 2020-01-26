Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi

11 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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