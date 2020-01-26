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Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi
11 dakika önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un davetine icabetle geldiği Cezayir'de Tebbun ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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