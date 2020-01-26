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Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:43
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