Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz - Son Dakika Dünya

Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.

Erdoğan Cezayir'de: Libya'da akan kanın durması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile Cezayir'de bir araya geldi.


Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki basına kapalı baş başa görüşmenin arından heyetler arası görüşmelerde bulunuldu.

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Ak Saray, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:43 
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