Erdoğan, Cezayir'e hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (2) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ülkeleri ile ilişkileri yoğunlaştırmakta kararlı olduklarını belirtti.

Cezayir'e hareketi öncesi Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, mevkidaşlarının da davetleri üzerine 26-28 Ocak 2020 tarihlerinde sırasıyla Cezayir, Gambiya ve Senegali kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceğini, seyahatine bakanların, milletvekillerinin ve farklı firmalardan özel sektör temsilcilerinin de eşlik edeceğini belirtti.

Erdoğan, Afrika turunun ilk durağı olan Cezayir ile 5 asra dayalı tarihi bağlara sahip olduklarına işaret ederek, ilişkilerin 2006'daki ziyareti sırasında imzaladıkları dostluk ve iş birliği anlaşması temelinde her geçen gün daha da geliştiğini kaydetti.

Cezayir'in geride bırakılan yıl zorlu bir süreci başarıyla atlattığını dile getiren Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tebbun'un iş başına gelmesinin ve yeni hükümetin kurulmasının bu çalkantılı dönemlerin atlatılmasına da vesile olduğunu ifade etti.

Tebbun'un göreve gelmesinin ardından Cezayir'e devlet başkanı düzeyinde ilk ziyareti gerçekleştirmesinin, seyahate ayrı bir önem kazandırdığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sayın Tebbun ile Berlin sürecindeki zirvede bir arada olduk. Orada da ikili görüşmelerimizi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerle yapacağımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi etraflıca ele alma fırsatımız da olacak. 3,5 milyar dolarlık miktarla dış yatırımcılar arasında ilk sırada bulunduğumuz Cezayir'de inşallah bir de iş forumu düzenleyeceğiz. Görüşmelerimizde aynı zamanda başta Libya olmak üzere bölgemizdeki güncel gelişmelere ilişkin fikir teatisinde bulunacağız."

"Gambiya ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek istiyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir'in ardından 27 Ocak Pazartesi bir diğer kardeş ülke Gambiya'yı ziyaret edeceğini aktararak, "Bu ziyarete ülkemizden Gambiya'ya cumhurbaşkanı düzeyinde yapılacak ilk resmi ziyaret olması bakımından ayrı bir önem atfediyorum. Gambiya halkı 26 Aralık 2016 tarihinde düzenlenen seçimlerle demokrasi yolundaki iradesini ortaya koymuş, yeni bir döneme girmiştir. Seçim sürecinin demokrasinin zaferiyle sonuçlanması diğer Afrika ülkeleri için de emsal teşkil etmiştir. Gambiya bizim için Afrika'da FETÖ okulunu ilk kapatan ülke olması hasebiyle ayrı bir konuma sahiptir. Gambiya ile ilişkilerimizi ticaret ve turizm başta olmak üzere her alanda geliştirmek istiyoruz." diye konuştu.

Gambiya'nın ardından aynı günün akşamı Senegal'e geçeceğini aktaran Erdoğan, "Bölgesinde istikrar abidesi olan Senegal ile ilişkilerimizi daha da güçlendirmek amacındayız. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile çok yakın dostluğumuz var. Kendisiyle gerek yüz yüze gerekse telefonda sürekli irtibat halindeyiz. Firmalarımız bu ülkede havalimanı gibi pek çok büyük projeye imza atmıştır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, tarihinin adeta altın çağını yaşıyor. İnşallah bu ziyaretimizde hem yatırımları hem de gündemimizdeki diğer meseleleri görüşme fırsatı bulacağız." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor"

Erdoğan, Afrika Kıtası ile kökleri 10. yüzyıla varan ilişkilerin olduğuna işaret ederek, "Dostlarımızın ve kardeşlerimizin toprağı olarak gördüğümüz Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yoğunlaştırmakta kararlıyız. 2008 ve 2014 yılında düzenlediğimiz Türkiye-Afrika ortaklık zirveleriyle kıtayla iş birliğimize kurumsal bir boyut kazandırdık. Çabalarımız neticesinde son 17 yılda Afrika ülkeleriyle Türkiye arasındaki ticaret hacmi yüzde 381 artışla 26 milyar dolara ulaştı." ifadelerini kullandı.

Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde 27 Afrika ülkesini ziyaret ettiğini kaydeden Erdoğan, ilk defa gideceği Gambiya ile bu sayıyı 28'e çıkarmış olacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2003'ten bu yana yürüttükleri Afrika açılım politikasını çok yönlü, çok boyutlu şekilde geliştirdiklerini anlatarak, "Türkiye-Afrika ortaklık zirvelerinin üçüncüsünü bu senenin nisan ayında ülkemizin ev sahipliğinde düzenlemek istiyoruz. Zirve tarihinin tespitiyle ilgili Afrika birliği nezdinde temaslarımız devam ediyor. Şubat ayının ikinci haftasında kesin bir kararın verilmiş olmasını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) başta olmak üzere, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Türk Kızılay ve Türk Havayolları gibi ülkenin yüz akı birçok kurumuyla Afrika ülkelerinin kalkınmasına destek vermeye gayret gösterdiklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"İş adamlarımızla yürüttükleri projelerle Afrika'nın kalkınmasına katkı sunarken, aynı zamanda kıtanın alt yapı ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli rol oynuyorlar. Karşılıklı saygı, eşitlik ve kazan-kazan temelinde Türkiye-Afrika ilişkileri her geçen gün daha da güçleniyor. Her zaman söylediğimiz gibi 'gitmediğin yer senin değildir.' Şayet biz de ülkemizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, ticaretimizi artırmak istiyorsak, 'yakın', 'uzak' demeden her yere gidecek, tüm ülkelerle bağlarımızı tahkim edeceğiz. İnşallah bu anlayışla, önümüzdeki dönemde gönül coğrafyamızın farklı köşeleriyle irtibatlarımızı yenilemeyi sürdüreceğiz. Ziyaretlerimizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum."

(Sürecek)