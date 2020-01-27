Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti - Son Dakika

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Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti
7 saat önce
Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti
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