Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti

7 saat önce

Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti.

Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti

Erdoğan, cezayir millet konseyi başkanı salah goudjil'i kabul etti

Cezayir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
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