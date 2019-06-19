Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski...
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Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski...

2 saat önce

Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor"

Erdoğan:
Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor"
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 04:09 Kaynak: AA
Kandil Dağı, Güncel
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