Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski...

Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor"

Erdoğan: "CHP adayına destek ya Kandil'den, ya Kandil'in güdümündeki partinin cezaevindeki eski genel başkanı Selo'dan ya da yurt dışından geliyor"

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