Erdoğan: "Chp, Ataşehir'de Müfettişlerce Pek Çok Yolsuzluğu Tespit Edildiği İçin Görevden El...
58 dakika önce
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP, Ataşehir'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi.
- Alandan görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: " CHP
, Ataşehir
'de müfettişlerce pek çok yolsuzluğu tespit edildiği için görevden el çektirilen birini aday gösterdi. Adı yolsuzluk iddialarıyla ayyuka çıkmış böyle bir zatın tekrar aday gösterilmesi, sizlere yapılmış en büyük saygısızlıktır. Bunun adı Ataşehir'in aklıyla, izanıyla alay etmektir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA
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