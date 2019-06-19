Erdoğan: "CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır."

Erdoğan: "CHP çöptür, çukurdur, çamurdur.

Erdoğan: "CHP çöptür, çukurdur, çamurdur. Şunu bilin ki şimdi gelenler de farklı olmayacaktır."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Arda Turan ve Berkay Şahin'in duruşması ertelendi

Kapalıçarşı'da yaşanan muştalı, biber gazlı kavga kameralara yansıdı

Erkek çocuğa cinsel istismar sanığına 12,5 yıl hapis cezası verildi

Av yasağının başlamasıyla en çok tercih edilen balık, İskorpit oldu! Kilosu 45 TL