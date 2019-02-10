Erdoğan: "Chp Geleneğinde Sandıkta Hile Adeta Bir Tarzı Siyasettir"
1 saat önce
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.
- İstanbul Sandık Başkanları Buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'da İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:03 Kaynak: AA
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