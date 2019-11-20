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Erdoğan: "CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır...
6 saat önce
Erdoğan: "CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:28 Kaynak: AA
Erdoğan: "CHP Genel Başkanı, Türkiye'nin tüm milli meselelerinde sinsi, hasmane ve yıkıcı bir tavır içindedir."
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