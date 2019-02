Erdoğan: Chp, İstiklal Marşımızı Söylemeyenlerle İttifak Halinde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde, CHP'yi eleştirerek, "Bu CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Kongrelerinde bayraklarımızı asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla birlikte yürüyor" dedi.



Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Eski Ekonomi Bakanı ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel, Hülya Nergis, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları da katıldı. Miting alanını dolduranların alkışları eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin şarkısına eşlik etti. Erdoğan, "Erciyes'e yaslanan, tüten soylu ocağımsın Kayseri. Bir nadide çiçeğimsin Kayseri. Dağıyla, üretimiyle, ticaretiyle, sanayisiyle ve en önemlisi Türkiye'nin iftiharısın Kayseri. Seni yürekten selamlıyorum" diyerek sözlerine başladı.



'HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ'



"Nasılsınız gadasını aldıklarım?" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:



"31 Mart'ta daha iyi olacak mıyız? Kayseri 31 Mart'ta fitne oyunlarını bir kez daha bozuyor muyuz? 31 Mart'ta hesabımızı kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart'ta bir kez daha tevazu ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz? Gönül belediyeciliği diyor muyuz? İşte her alanda cesareti, Erciyes kadar yüce gönlü, ovaları kadar geniş Kayseri'ye de bu yakışır. AK Partili kardeşlerime sesleniyorum; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız ve hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte rabiamız ile Türkiye'ye sesleneceğiz. Bu beraberliğimiz zillet ittifakını çökerteceğiz. Onları sandıklara gömmeye hazır mıyız? Kayseri hizmetin anlamını çok iyi bilir. Bizim Kayseri'ye hangi hizmetleri yaptığımızı da iyi bilir."



'MİLLET BAHÇESİNİN İÇİNDE HERKES GEZEBİLECEK'



Kayseri'ye 26 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, "Eğitimde 4 bin 633 derslik, bugün 70 bine yakın üniversite öğrencisinin öğrenim gördüğü Kayseri'ye Kayseri Üniversitesini biz kurduk. Önümüzdeki birkaç yıl için 2 bin 250 kişilik yeni yurt binalarını açıyoruz. Eski Hava İkmal Bakım Merkezi'nin bulunduğu alana millet bahçesi kuruyoruz. Millet bahçemizin yapımına bu yıl başlıyoruz. CHP bu işten anlamıyor. Park alanlarıyla, piknik alanlarıyla millet bahçesini karıştırıyor. Bu millet bahçesi projesinin anlamı farklı. Buraya milletin her ferdi gelebilir. Millet bahçesinin içine bir de millet kıraathanesi gelecek. Oraya vatandaşlarımız gelecek. 24 saat bütün gençlere açık olacak. Millet bahçesinin içinde herkes gezebilecek. Böylece burada devasa millet bahçesi ile Kayseri yeni bir sürece girecek" dedi.



'ŞU REZİLLİĞİ GÖRÜYOR MUSUNUZ?'



Mitingde Savaş Ay'ın 1993'de hastanelerde yaptığı sağlık haberleri sinevizyonla alana yansıtıldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "Şehir hastaneleri yaptık. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SGK Genel Müdürü olduğunda bu hastanelerin durumu neydi ' Sağlam girersin hasta çıkarsın. Şimdi durum öyle değil. Artık ilçelerimize varana kadar hastane yapıyoruz. Bizim milletimiz bunlara layık. Bay Kemal'in SGK Genel Müdür olduğu zaman Savaş Ay'ın yaptığı programı görüyorsunuz. Kullanılmış galoşları bile bu millete satıyordu Bay Kemal. Şu rezilliği görüyor musunuz' Bay Kemal sen böylesin. Ben bunları artık konuşmaktan bıktım. Milletime havale ediyorum" diye konuştu.



'BAY KEMAL BU AÇIKLAMAYI YAPANLARLA NASIL OLUYOR DA BERABER YÜRÜYOR'



Kılıçdaroğlu'nu terör örgütüne destek veren partilerle birlikte yürümekle suçlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, 'Biz Kürdistan'da oylarımızı HDP'ye vereceğiz' diyor. Kardeşlerim Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor. Bu İYİ Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölenlerle beraber yürüyor. Batı'da da 'AK Parti ve MHP'yi yok etmek için çalışacağız' diyor. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu'na eleştirisini sürdüren Erdoğan, "Bay Kemal diyor ki; 'Çiftçiler aç, susuz.' Yazık yazık. Doğru konuş. Biz sadece Kayserili çiftçilerimize 1,5 milyar tutarında destek verdik. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Kayserili vatandaşlarımızla el ele vererek daha çok hizmet getirmeye devam edeceğiz. İnşallah Kayseri lafa değil, icraata bakar. Kayseri işini sağlama alır" diye konuştu.



'ŞU ANDA CHP KİMİNLE İTTİFAK HALİNDE?'



Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'yi Ankara'dan başkan adayı gösterdiklerini kaydeden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özhaseki kardeşimiz bu hizmetlerini şimdi inşallah başkentimiz Ankara'da devam edecek. Ankara'daki yakınlarınıza mutlaka bunu hatırlatın. 31 Mart'ta bir kez daha hizmet siyasetini yürütüyor muyuz? Kayseri 31 Mart'ta tercihimizi bir kez daha istikrardan yana kullanıyor muyuz? Hanım kardeşlerim kapı kapı dolaşacağız değil mi? Türkiye'de siyasi partiler eskiden seçimler yapıldıktan sonra ittifak kurardı. Biz Türkiye'de her alanda olduğu gibi bu alanda da devrim yaptık. İttifakları seçim öncesine aldık. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Şu anda CHP kiminle ittifak halinde? Bu CHP İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde. Kongrelerinde bayraklarımızı asmayan HDP ile beraber. İYİ Parti de bunlarla birlikte yürüyor. Öyleyse 31 Mart'ta Osmanlı tokadına var mıyız?"



'ZATEN İTTİFAK İÇİNDEYDİK'



Türkiye'de siyasetin mecrasını toptan değiştirerek, ittifakları seçim öncesine aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Milletimiz sandığa gittiğinde kimin kiminle birlikte yol yürüdüğünü biliyor, görüyor, kararını ona göre veriyor. Türkiye'yi bu noktaya, ülkemizin son 5-6 yılda yaşadığı hadiseler kaçınılmaz olarak getirmiştir. Yönetim sistemimizin değişmesi bu sürecin bir neticesidir. AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduk. Aslında bu ittifakın temelleri, çok daha gerilere uzanır. Biz kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl'ın, Arif Nihat Asya'nın, Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerini okurken, zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşımızı en gür seda ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadelede, bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Hak ve özgürlükleri genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis'te yaptığımız çalışmalarda, Anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. Hatırlarsanız, '411 el kaosa kalktı' manşeti atmışlardı. İşte o 411 el, aslında ne diyordu, 'Cumhur İttifakı' diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk. Elbette bazı konularda sıkıntılar olmuş olabilir, aştık. Ama ne diyorum? 'Biz, Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduk' inşallah. Bunu 15 Temmuz'da gördük, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı Ruhu olarak yine gördük." Erdoğan, konuşmasının ardından Kayseri'de belediye başkan adaylarını tanıttı.



