Erdoğan: Chp, İstiklal Marşımızı Söylemeyenlerle İttifak Halinde (3)

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖNGEÇ AİLESİNİN EVİNE MİSAFİR OLUCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay mitinginin ardından Öngeç ailesinin evine konuk oldu.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖNGEÇ AİLESİNİN EVİNE MİSAFİR OLU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Hatay
mitinginin ardından Öngeç ailesinin evine konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
, mitingin sırasında 'Vaktin çoksa künefe yapalım akidi, vaktin azsa çay yapalım şekeri sen ol, şu garibi kırma evimize misafir ol' yazılı pankart açan Öngeç ailesinin davetini kırmadı. Öngeç ailesinin evine konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla da yakından ilgilendi. Özgeç Ailesi Erdoğan'a kahve ikram etti. Samimi bir ortamda geçen ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgeç ailesinin ricası üzerine birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Hataydan ayrıldı.
Hüseyin BOZAK/HATAY,
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:16 Kaynak: DHA
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