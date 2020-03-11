Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil... - Son Dakika
Erdoğan: "CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil...
6 saat önce
Erdoğan: "CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil aynı zamanda densiz zatla karşı karşıyayız."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "CHP kürsüsünden sorumsuzca konuşmakla devlet yönetimini birbirine karıştıran sadece cahil değil aynı zamanda densiz zatla karşı karşıyayız."
Son Dakika CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi Bakan Koca: Koronavirüse karşı geliştirilmiş bir ilaç ya da aşık yok Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz