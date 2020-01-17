Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan: '(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa... - Son Dakika

Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa...

6 saat önce

Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor.

Erdoğan:

Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor."

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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