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Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa...
6 saat önce
Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Erdoğan: "(CHP'lilerin Kanal İstanbul güzergahından arazi, arsa aldığı iddiası) Parası olan alırsa alır, çok da beni ilgilendirmiyor."
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