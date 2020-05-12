Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da... - Son Dakika
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Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da...
6 saat önce
Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir"
Erdoğan: "CHP'nin başını çektiği, gazete ve televizyonlardan sosyal medyaya kadar da azımsanamayacak bir alıcısı olan bu kesimin hamlelerini boşa çıkarmak, Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak bizim görevimizdir"
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12.05.2020 21:46:07. #1.13#
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